Путин сравнил поведение ряда ведомств с действиями НКВД

С практикой НКВД сравнил президент случаи, когда ведомственные документы ставят выше закона.

На совещании по развитию транспортной инфраструктуры на Северо-Западе России, которое прошло в Калининградской области в городе Пионерском, речь зашла о ситуации, когда грузы внутри России подвергаются таможенным процедурам. Оказывается, несмотря на поправки в закон, ряд ведомств разослал на места специальные методические письма.

" Какие могут быть методические письма, противоречащие закону? " — удивился Владимир Путин.

" Это практика НКВД. Точно-точно. Раньше так и было, — заметил президент. Ведомственные инструкции ставились выше закона".

" Слава Богу, мы прекратили, я надеюсь, такую практику" , — заключил глава государства.