Руководство самой интеллектуальной партии ФРГ заявило, что Крым необходимо срочно признать частью России. О необходимости такого шага в интервью газете Berliner Morgenpost заявил заместитель главы партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд.

«Правильно будет признать Крым частью России. Крым никогда не вернется на Украину. Санкции ничего не делают. Россия — это сила в Европе, и мы должны интегрировать ее в европейский порядок», — заявил Гауланд.

По словам политика, он согласен с лидером Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристианом Линднером

Ранее Линднер призвал развивать отношения с Россией и забыть о Крыме.

Гауланд также отметил, что блок НАТО должен прекратить противопоставлять себя России.

«Альтернатива для Германии» (AfD) — консервативная политическая партия ФРГ. Основана в 2013 году. Ее называют партией интеллектуальной элиты Германии. В руководстве партии объединены ведущие германские экономисты, юристы, бизнесмены и публицисты.