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Немецкий политик: Крым никогда не вернется Украине
Руководство самой интеллектуальной партии ФРГ заявило, что Крым необходимо срочно признать частью России. О необходимости такого шага в интервью газете Berliner Morgenpost заявил заместитель главы партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд.
«Правильно будет признать Крым частью России. Крым никогда не вернется на Украину. Санкции ничего не делают. Россия — это сила в Европе, и мы должны интегрировать ее в европейский порядок», — заявил Гауланд.
По словам политика, он согласен с лидером Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристианом Линднером.
Ранее Линднер призвал развивать отношения с Россией и забыть о Крыме.
Гауланд также отметил, что блок НАТО должен прекратить противопоставлять себя России.
«Альтернатива для Германии» (AfD) — консервативная политическая партия ФРГ. Основана в 2013 году. Ее называют партией интеллектуальной элиты Германии. В руководстве партии объединены ведущие германские экономисты, юристы, бизнесмены и публицисты.
На выборах в Европейский парламент 2014 года партия набрала 7% голосов и получила 7 мест из 96 возможных. Александр Гауланд — известный юрист и публицист. Руководил в 1987-1991годах госканцелярией федеральной земли Гессен.
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