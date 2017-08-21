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На Украине возмущены словами немецкого политика о Крыме
Слова заместителя председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии» Александра Гауланда о принадлежности Крыма России «трудно превзойти в цинизме». С таким заявлением выступил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник. Слова дипломата передаёт издание Hamburger Abendblatt.
«Заявление Гауланда трудно превзойти в цинизме», — заявил Мельник.
Дипломат добавил, что Киев вернёт контроль над полуостровом «намного раньше, чем некоторые думают».
17 августа Гауланда заявил, что Москва не вернёт Украине Крым, несмотря на ограничительные меры. Политик отметил, что «Альтернатива для Германии» выступает против санкций, наложенных Европейским союзом на Россию. В июле глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль поддержал инициативу постепенного отмена антироссийских санкций. Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.
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