Туристическая блокада Крыма провалилась



Попытки украинских властей создать дополнительные трудности для туристов, направляющихся на отдых в Крым, провалились, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов

Ранее российские пограничники сообщали, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым. В то же, Смирнов заявил, что, по данным источников, украинские власти отдали приказ создавать искусственные препятствия на границе с Крымом, чтобы помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты.



" Попытка устроить Крыму туристическую блокаду захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан, которые несмотря ни на какую пропаганду и долгие очереди, не изменили своего желания посетить Крым. Киевские власти испугалась негодования своих же граждан и социального бунта на украинских пунктах пропуска" , — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, на данный момент ситуация на границе с Украиной штатная.



" Мы можем констатировать, что интерес к Крыму только усиливается" , — подчеркнул Смирнов.



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