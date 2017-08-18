Мэр Сиэтла потребовал демонтировать памятник Ленину в городе

Мэр американского Сиэтла официально запросил демонтаж памятника Владимиру Ленину и мемориала войскам Конфедерации, передает Mynorthwest.

"В последние несколько дней жители Сиэтла выразили обеспокоенность и разочарование из-за символов ненависти, расизма и жестокости в нашем городе", — сказал он о монументах.

При этом глава Сиэтла подчеркнул, что памятники необходимо демонтировать несмотря на то, что они находятся на частной территории.