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Захарова рассказала об одинаковой риторике США и КНДР

Захарова назвала одинаковой риторику США и КНДР
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон поставил себя на один уровень риторики с Пхеньяном в вопросе ядерной программы КНДР, передает РИА «Новости».
"Если вы посмотрите риторику Вашингтона и риторику Пхеньяна — казалось бы, это невозможно, — но она стала практически одинаковой. В вопросе ядерной программы Корейского полуострова получается, что Вашингтон поставил себя на один уровень риторики с Пхеньяном", — сказала она.
По словам Захаровой, это «беспрецедентная вещь» для члена Совбеза ООН.
Ранее Мария Захарова заявила, что риск военного конфликта между США и КНДР является очень высоким.
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