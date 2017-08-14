Захарова рассказала об одинаковой риторике США и КНДР

"Если вы посмотрите риторику Вашингтона и риторику Пхеньяна — казалось бы, это невозможно, — но она стала практически одинаковой. В вопросе ядерной программы Корейского полуострова получается, что Вашингтон поставил себя на один уровень риторики с Пхеньяном", — сказала она.

По словам Захаровой, это «беспрецедентная вещь» для члена Совбеза ООН

Ранее Мария Захарова заявила, что риск военного конфликта между США и КНДР является очень высоким.