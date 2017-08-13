В Совфеде призвали США научиться мирно решать собственные проблемы

«Прежде чем читать всему миру нотации о том, как обустроить жизнь в той или иной части планеты, США хорошо бы научиться мирным способом разрешать проблемы и конфликты в собственной стране», — сказал Клишас. Он отметил, что американская политика «всепоглощающей толерантности» не разрешала проблемы в обществе, а загоняла их внутрь. «Потом эти проблемы прорываются насилием и беспорядками, с которыми в США борются путем введения комендантского часа и ограничением основных свобод», — сказал парламентарий.

Со вчерашнего дня в городе Шарлоттсвилл в центре штата Виргиния идут столкновения ультраправых с неонацистами. По сообщениям СМИ, сюда съехались несколько тысяч членов неонацистских группировок и Ку-Клукс-Клана. Губернатор Виргинии Терри Маколифф объявил в штате режим чрезвычайной ситуации.

12 августа должна была пройти акция ультраправых, но их опередили неонацисты, которые провели стихийное факельное шествие. Они требуют от местных властей отказаться от сноса памятника генералу Роберту Эдварду Ли — участнику гражданской войны 1861—1865 годов между Севером и Югом США, воевавшему за конфедератов (11 рабовладельческих штатов Юга). В прошлом году было решено переименовать парк, который носил имя военачальника, в Сад Эмансипации, а сам памятник выставить на торги.

В ходе вспыхнувших в городе беспорядков, а также после того, как на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, погиб один человек, пострадали 30 человек.