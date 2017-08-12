Косачев обвинил МИД Польши в безнравственности и безответственности



Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал безнравственным заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны. Об этом сенатор сказал RT.

В интервью телеканалу Косачев выразил мнение, что Польша пытается выставить себя как чуть ли не единственную жертву Второй мировой войны, в то время как другие страны — безучастными наблюдателями или агрессорами.



Как напомнил сенатор, Польша в первой половине 1930-х годов представляла гитлеровскую Германию в Лиге наций. После " Мюнхенского сговора" именно Польша, не являясь формально его участницей, насильственно присоединила значительную часть Чехословакии.



" …Переваливать с больной головы на здоровую, пытаясь на СССР возложить наряду с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны, — это безнравственно, безответственно и антиисторически" , — заявил Косачев.



По его словам, в некоторых странах, которые самостоятельно не боролись с нацизмом или вовсе сотрудничали с нацистской Германией, задействованы огромные ресурсы для того, чтобы представить историю Второй мировой войны в более выгодном для этих государств свете.

