Далее:
Главное сейчас
РИА Новости

Косачев обвинил МИД Польши в безнравственности и безответственности

«Безнравственно»: В Совфеде ответили Польше на слова о Второй мировой войне
Фото:
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал безнравственным заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны. Об этом сенатор сказал RT.
В интервью телеканалу Косачев выразил мнение, что Польша пытается выставить себя как чуть ли не единственную жертву Второй мировой войны, в то время как другие страны — безучастными наблюдателями или агрессорами.
Как напомнил сенатор, Польша в первой половине 1930-х годов представляла гитлеровскую Германию в Лиге наций. После " Мюнхенского сговора" именно Польша, не являясь формально его участницей, насильственно присоединила значительную часть Чехословакии.
" …Переваливать с больной головы на здоровую, пытаясь на СССР возложить наряду с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны, — это безнравственно, безответственно и антиисторически" , — заявил Косачев.
По его словам, в некоторых странах, которые самостоятельно не боролись с нацизмом или вовсе сотрудничали с нацистской Германией, задействованы огромные ресурсы для того, чтобы представить историю Второй мировой войны в более выгодном для этих государств свете.
Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию Wpolityce заявил, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны наравне с Германией. Так министр прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что памятники советским солдатам в Польше должны быть сохранены в благодарность за освобождение от нацизма.
Заявление Ващиковского вызвало бурную реакцию в России. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сравнила слова главы МИД Польши с позицией фашистского идеолога Йозефа Геббельса, а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил МИД Польши в попытке переписать историю.
Главное Политика
Совет Федерации Комитет госдумы по международным делам МИД Госдума
Йозеф Геббельс Ирина Яровая Сергей Андреев Константин Косачев
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости