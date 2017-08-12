«Гадить нам повсюду и во всем»: Рогозин о «предназначении» США

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что американцы видят свое главное предназначение в том, чтоб вредить России.

«Судя по этому материалу в NYT, американцы видят свое предназначение в том, чтобы гадить нам повсюду и во всем», — написал Рогозин в Twitter.

Судя по этому материалу в NYT, американцы видят своё предназначение в том, чтобы гадить нам повсюду и во всём https://t.co/oKShRd6nX2— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 12 августа 2017 г.

Он опубликовал статью под заголовком «Как правильно вести себя с Россией», где он описывает свою поездку в Россию в октябре 2016 года. Она была предпринята с целью изучения американо-российских отношений.

По мнению экс-замглавы ЦРУ, США не могут «заставить Россию приветствовать НАТО у своих границ», но зато должны работать над укреплением единства НАТО и стратегией сдерживания.

Он также отметил, что США не должны «уступать России и позволять ей действовать по-своему». Однако, по мнению Маклафлина, сейчас не идет речь о том, «чтобы вновь разрушить Россию, как это было, когда распался СССР». Однако, он считает нужным «обуздать самые порочные наклонности» России, правда, с учетом тех сфер, где интересы стран сходятся.