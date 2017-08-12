В СФ назвали безнравственным обвинение Польши в адрес СССР

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что руководство Польши стремится представить страну едва ли не единственной жертвы Второй мировой войны, а все остальные государства — агрессорами или безучастными наблюдателями, сообщает RT

Таким образом он прокомментировал высказывание главы МИД Польши Витольда Ващиковского, заявившего, что Советский союз наряду с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны.

Как подчеркнул Косачев, в первой половине 30-х годов Польша представляла гитлеровскую Германию в Лиге наций, а «после известного Мюнхенского сговора по разделу Чехословакии» Польша, не будучи формально участницей этого соглашения, «присоединила к себе насильственно значительную часть Чехословакии». По мнению депутата, все попытки возложить на СССР наряду с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны — это «безнравственно, безответственно и антиисторически», — заявил он.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что СССР «вместе с Германией напал на Польшу». Таким образом он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.