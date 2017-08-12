Focus: в Германии полицейских предостерегают от поездок в Россию

Руководство МВД в Нижней Саксонии посоветовало своим сотрудникам воздержаться от личных поездок в Россию, сообщает Focus. Также полицейским порекомендовали скрывать там свою настоящую профессию. Причиной таких предостережений послужило задержание и допрос в Санкт-Петербурге трёх сотрудников немецкой полиции по подозрению в шпионаже, поясняет издание.

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус дал сотрудникам полиции настоятельную рекомендацию воздержаться от личных поездок в Россию. Причиной предостережения послужило задержание в Санкт-Петербурге трёх немецких полицейских по подозрению в шпионаже, поясняет Focus.

Сотрудники российской пограничной службы, напрямую подчиняющейся ФСБ , основательно допросили граждан Германии об их деятельности и внутренних служебных процедурах, пишет издание. На полицейских оказывалось серьёзное давление, так как их подозревали в шпионаже, за что в России очень жестоко наказывают.

Произошедшее в Санкт-Петербурге — это не единичный случай, продолжает издание. За прошедшие месяцы сотрудники немецкой полиции не раз подвергались сильному давлению со стороны российской пограничной службы, утверждает автор статьи со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах Германии.

В связи с этим руководитель подразделения МВД в Нижней Саксонии Хеннинг Дрейер посоветовал своим подопечным впредь не указывать свою реальную профессию во время поездок в Россию. Он рекомендует выбирать нейтральное обозначение типа «сотрудник, сотрудница» или «работник, работница». Впрочем, в Федеральном министерстве внутренних дел в Берлине к его предложению отнеслись скептически. «Если полицейский скроет свою настоящую профессию, а потом его разоблачат, то его точно обвинят в шпионаже», — пояснил Focus высокопоставленный сотрудник органов внутренних дел.