"Безнравственно и антиисторически": Косачев ответил на заявления МИД Польши

Официальная Варшава пытается выставить себя как чуть ли не единственную жертву Второй мировой войны, в то время как другие страны — безучастными наблюдателями или агрессорами, — такое мнение выразил Косачев в интервью телеканалу.



" …Переваливать с больной головы на здоровую, пытаясь возложить на СССР наряду с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны, — это безнравственно, безответственно и антиисторически" , — приводит RT слова сенатора.



История по Ващиковскому: Польша обвинила СССР в развязывании Второй мировой





Глава польского министерства иностранных дел Витольд Ващиковский в интервью изданию Wpolityce заявил, что Советский союз вместе с Германией ответственен за начало Второй мировой войны. Таким образом глава дипломатического ведомства отреагировал на слова российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше необходимо сохранять монументы советским воинам в благодарность за освобождение от нацизма.

" Я бы прежде всего скорректировал этот исторический нарратив, потому что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации" , — приводит издание Wpolityce слова Ващиковского.



СССР " очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны" , поскольку " вместе с Германией напал на Польшу" , считает Ващиковский. По его словам, ведя войну с немцами, Советский союз " проводил ее в собственных интересах, потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии".



Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма





Анджей Дуда — польский президент — в минувшем июле подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма. Нововведения включают в себя снос в республике советских памятников.



" Основная цель обновления закона и внесенных в него поправок — разрыв с символикой тоталитарного режима, который принес много жертв и мук как польскому, так и российскому народу. Чествование этого строя через постоянную символику режима на улицах польских городов и сел близится к концу. Целью закона, а тем более его обновления не является осквернение памяти о битвах и солдатах Красной Армии, которые лишились жизни в боях на территории Польши" , — рассказали РИА Новости в польском внешнеполитическом ведомстве.

Закон, согласно подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за работу с мемориалами, коснется около 230 памятников военнослужащим Красной армии. Действие документа не распространяется на кладбища и места захоронений советских солдат, заверили в министерстве иностранных дел.



Возмутительная провокация



В российском внешнеполитическом ведомстве подписание закона назвали возмутительной провокацией. Официальная Москва пообещала не оставить без последствий решение польских властей.



" Памятники благодарности Красной Армии и советским воинам-освободителям напоминают о том, что благодаря Победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан, а остался жить на своей земле" , — гласит комментарий российского министерства иностранных дел.





Министерство обороны России на следующий день после подписания закона о декоммунизации и сносе памятников рассекретило уникальные архивные документы. Телеграммы, рапорты, боевые донесения и докладные записки повествуют об освобождении Польши от нацизма.

В материалах засвидетельствовано благоприятное отношение местных жителей к красноармейцам. Эта информация противоречит принятой в Польше точке зрения, гласящей, что советские войска не освободили, а вновь поработили поляков.



Величайшая цена



За освобождение Польши СССР заплатил величайшую цену — только в боях с врагом на территории этой страны отдали свои жизни более 600 тысяч советских солдат и офицеров. В польской земле покоятся сотни тысяч советских военнопленных, содержавшихся в гитлеровских концентрационных лагерях.