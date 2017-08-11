Лавров заявил, что США в некоторых странах руководят местной оппозицией



Масса фактов подтверждает, что посольства США в разных странах руководят действиями местной оппозиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров , выступая на форуме " Территория смыслов".

" Где угодно, в любой стране — в Восточной Европе, в Центральной Европе — масса фактов, когда американское посольство буквально руководит процессами, в том числе действиями оппозиции" , — сказал Лавров.



По его словам, очень много российских граждан работают в американском посольстве как принятые на работу на месте. " По Венской конвенции, если ты принимаешь персонал в стране, где ты имеешь посольство, этот персонал может быть только техническим — водители, машинистки, стенографистки. Они не имеют права заниматься дипломатической деятельностью, включая политические аспекты" , — пояснил глава МИД РФ.



Тем не менее, он подчеркнул, что российская сторона нередко выявляла случаи, когда сотрудники посольства США из числа нанятых на месте ездили по регионам, проводили опросы населения — как они относятся к губернатору, как они вообще относятся к федеральному центру.



" В таких ситуациях мы просто вежливо просим наших американских коллег с этими людьми служебные отношения разорвать. Думаю, что они (США — ред.) сами не считают это вмешательством, потому что, во-первых, им все можно, а во-вторых, у них это уже в крови" , — заключил Лавров.