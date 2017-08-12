Трамп: США ответят на сокращение дипмиссий в России к 1 сентября

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская сторона ответит на сокращение дипмиссий в России к 1 сентября. Об этом он сказал в ходе небольшой пресс-конференции, сообщает CNN

Журналист задал вопрос Трампу, говорил ли он с сарказмом о том, что сокращение дипмиссии в России является хорошим шагом. Американский президент ответил утвердительно.

Затем он уточнил у госсекретаря США Рекса Тиллерсона , когда США планируют ответить на подобный шаг со стороны России.

"К 1 сентября мы подготовим ответ", — сказал Трамп.