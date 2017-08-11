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Поклонская обвинила Министерство культуры в экстремизме

Поклонская обвинила Минкультуры в экстремизме
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила должностных лиц Министерства культуры РФ в нарушении закона о противодействии экстремистской деятельности. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала РБК. Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила должностных лиц Министерства культуры РФ в нарушении закона о противодействии экстремистской деятельности. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала РБК.
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