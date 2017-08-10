Турцию могут закрыть для россиян

Возвращение турецких помидоров на российский рынок имеет для Анкары не экономическое, а символическое значение, поэтому «помидорная война» может довести до очередного закрытия Турции для россиян. Об этом «Ура.ру» рассказал глава Центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.



По его словам, помидоры «стали в определенном смысле фактором давления в преддверии российско-турецких переговоров».





Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов назвал обострение отношений между странами «артподготовкой перед переговорами». «Речь идет об обычной для жителей восточного Средиземноморья практике превращать переговоры в балаган», — отметил он.

По мнению Данилова, Россия снова может закрыть Турцию, «если наших граждан там начнут закидывать тухлыми помидорами». Член думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов подтвердил, что «Турцию можно хоть сегодня смело закрывать для туристов, никакой катастрофы не случится», а в «России есть много хороших мест, где и лучше отдыхать, и дешевле».



По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина , для закрытия в Турции «должны быть только очень веские причины», так как из зарубежных направлений сейчас 30 процентов всех бронирований приходится на Турцию.

В январе 2016 года из-за сбитого Турцией Су-24 Россия ввела ограничения на ввоз некоторых турецких продуктов. Под запрет попало примерно 60 процентов импортировавшегося в РФ продовольствия, в том числе огурцы и томаты. Когда конфликт был разрешен, на российский рынок вернулись все турецкие продукты, кроме томатов. Анкара из-за этого запрещала России ввозить продукцию с нулевыми ставками пошлин, в том числе зерно.