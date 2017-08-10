В Пентагоне объяснили, как самолету ВКС РФ разрешили полет над Белым домом



Представитель министерства обороны США объяснил, что наблюдатели в рамках Договора по открытому небу могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда получают разрешение. Таким образом иностранные военные наблюдатели могут летать " практически на всей территории" , сказал он изданию Politico.



Телеканал CNN сообщил ранее, что российский военный самолет пролетел в среду над Капитолием, Пентагоном и другими президентскими резиденциями, совершая согласованный с США полет в рамках Договора по открытому небу. В частности, самолету было предоставлено разрешение войти в сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома. Наблюдательные полеты над США ранее анонсировало российское Минобороны . Собеседники CNN подтвердили, что маршрут был согласован с американскими властями, а на борту находились представители ВВС США.

" Обычно они (российские наблюдатели) приезжают и представляют список локаций, над которыми хотели бы пролететь" , — сказал изданию неназванный представитель американского военного ведомства.



" Мы составляем план полетов, и за несколькими исключениями, которые касаются безопасности и погодных условий, им разрешается летать практически по всей территории" , — добавил представитель Пентагона.



По его словам, все полеты " очень регламентированы и тщательно контролируются" , в том числе касательно того, когда наблюдателям " разрешается снимать показания датчиков". По словам представителя Пентагона, кроме того на борту находятся американские военнослужащие, которые контролируют соблюдение условий договора.



" Эти миссии проводятся практически на рутинной основе" , — заметил представитель военного ведомства США.