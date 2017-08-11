Трамп благодарен России за высылку дипломатов

Президент США Дональд Трамп благодарен российскому лидеру Владимиру Путину за сокращение числа американских дипломатов в России. По словам Трампа, США пытаются сократить расходы на персонал, так что сам американский президент «очень рад» тому, что у них «теперь меньше штаты».

Таким образом Трамп прокомментировал сокращение дипломатического персонала в ответ на вопрос журналистов, передает РИА Новости. Ранее Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, прекратить свою деятельность должны будут 755 сотрудников американского посольства.

28 июля МИД РФ предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Также Россия с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению российского МИД, все эти меры — ответ на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.