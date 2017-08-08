Путин прибыл в Абхазию

Владимир Путин посетил Абхазию в 9-ю годовщину начала «пятидневной войны». Российский президент в настоящий момент проводит встречу с главой республики Раулем Хаджимбой. Об этом сообщает РИА Новости

«Нам есть, о чем поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше», — заявил Путин.

Владимир Путин добавил, что рассчитывает на сотрудничество силовых ведомств двух стран для повышения безопасности как российских туристов, так и граждан Абхазии.

«Конечно, это очень важная составляющая. Имею в виду и что сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой», — заявил Путин.

8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок «Град» территорию Южной Осетии, после чего в наступление пошла армия Грузии. Часть столицы республики Цхинвала была разрушена. Россия ввела в республику свои вооружённые силы и в течение пять дней вытеснила с территории Южной Осетии грузинских военнослужащих. Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.