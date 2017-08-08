Украинский министр назвал виновных в «потере» Крыма

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал российских пенсионеров ответственными за то, что Киев потерял контроль над Крымом.

«Я считаю, что было стратегической ошибкой в своё время, когда мы позволили российским пенсионерам и другим россиянам оставаться в Крыму жить и получать российскую пенсию на украинской территории», — заявил Омелян в интервью «Обозревателю».

По его словам, именно эта «голота» помогла России воссоединиться с Крымом.

Ранее Омелян заявил, что гражданам Украины «нечего ездить» в Россию.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.