США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию



США прокомментировал визит российского президента Владимира Путина в Абхазию, призвав Москву " уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии" , говорится в поступившем в РИА Новости в среду заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Путин посетил Абхазию 8 августа — в годовщину " пятидневной войны" 2008 года.



" США рассматривают визит президент РФ Владимира Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и несоответствующий принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия" , — говорится в заявлении госдепартамента.



Там подчеркивается, что " США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ и отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии".



" США призывают Россию вывести свои войска на позиции, которые они занимали до военных действий в 2008 году, и пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии" , — говорится в сообщении.



Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня " Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.



После " пятидневной войны" в августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. Российские руководители не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.