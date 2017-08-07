"Ъ": Путин поручил правительству повысить доступность и качество похоронных услуг

Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг. Об этом пишет "Коммерсантъ"

Как отмечает газета, правительству был передан целый список поручений по этой сфере, в основу которого легли итоги проверки исполнения профильного законодательства, которую проводило контрольное управление президента в первом полугодии 2017 года.

В поручениях предлагается внедрить бесплатную организацию услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу "одного окна" с использованием номера пенсионного страхования. Также предлагается сформировать единый подход к оказанию ритуальных услуг по всей стране.

Газета отмечает, что причинами проблем в сфере ритуальных услуг являются несогласованность действий местных органов власти, отсутствие единых стандартов оказания услуг и устаревшая законодательная база. В конечном итоге на этом рынке растет доля серых агентов, работа которых стоит в 10–15 раз дороже.

В контрольном управлении президента также предлагают создавать коммерческие кладбища, чтобы решить проблемы, связанные со сложившейся практикой резервирования мест под захоронение на платной основе.