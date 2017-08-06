Президент запретил чиновникам игнорировать идеи и предложения граждан

В субботу Владимир Путин в Кирове обсудил с чиновниками формирование комфортной городской среды на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Совет не занимается освоением месторождений нефти, газа, космоса либо Арктики, отметил президент. "Вопросы, которыми мы занимаемся в рамках Совета, казалось бы, простые, вроде бы и текущие. Но на самом деле от качества решения этих вопросов в значительной степени зависит главное - уровень жизни граждан России. А в этом и есть основная цель работы любого уровня власти", - напомнил он.

"Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти, - подчеркнул глава государства. - Только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития".

Кто-то решил, что можно отделаться имитацией учета мнения жителей и таким образом проявил явное неуважение к гражданам

"Появляется все больше граждан, которые проявляют свою инициативу", - констатировал Путин. "Люди стремятся сделать что-то нужное, полезное, - продолжил он. - У них немало конструктивных идей, предложений, и главное - есть желание воплотить их в жизнь. Очень важно, чтобы со стороны власти было такое же встречное желание услышать". "Игнорировать идеи и предложения граждан, заниматься "бюрократическим футболом" - категорически неправильно!" - заявил он. Наоборот, таких людей нужно поддерживать.

"Одно из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью, - это благоустройство", - продолжил Путин. "Мы приступили к реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды", - напомнил он. Из бюджета в этом году выделено 25 млрд рублей.

Принципиальным условием проекта было участие жителей в определении приоритетов благоустройства. Об этом президент говорил и в Послании. "К сожалению, не все руководители это услышали. И не везде это условие было воспринято как обязательное, - заметил он. - Кто-то решил, что можно отделаться имитацией учета мнения жителей и таким образом проявил явное неуважение к гражданам. Скажу больше - даже пренебрежение... При таком бюрократическом отношении толку, безусловно, не будет: ни с благоустройством, ни - что самое главное - с доверием со стороны граждан".

Глава минстроя Михаил Мень рассказал о законопроекте, меняющем систему участия граждан в принятии градостроительных решений. Сейчас не предусмотрена регистрация участников слушаний, что не позволяет их идентифицировать, и сложно выявить объективное мнение большинства, считает он. Собрания проводятся в неудобное время, в слушаниях участвуют те, кто не живет на соответствующей территории. Документ все изменит.

Затем выступили представители местных властей. Мэр Мичуринска Александр Кузнецов привел девиз участия граждан в благоустройстве: "Есть доска - принеси доску. Есть труба - принеси трубу. Нет ничего, просто приходи и вместе с нами помогай копать". Вспомнив слова "И на Марсе будут яблони цвести", он заявил, что хотелось бы, "чтобы яблони цвели не только на Марсе, но по всей России, причем чтобы цвели не один раз в год, а постоянно, и чтобы город-сад представлял из себя каждый муниципалитет".