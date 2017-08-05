В сети появились фотографии из отпуска Путина



Президент России Владимир Путин продемонстрировал хорошую физическую форму в ходе своего короткого отпуска — на фотографиях, опубликованных по итогам отдыха главы государства 1-3 августа, можно ознакомиться с тем, как 64-летний российский лидер загорает и ловит рыбу с голым торсом.



Путин в четверг и пятницу посещал российский Дальний Восток, а по пути туда он сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере.

На фотографиях видно, как президент погружается в плотном гидрокостюме, который позволяет уменьшить теплоотдачу, что является необходимым условием для длительного пребывания в воде — температура в озере не поднимается выше +17, на маске российского лидера установлена специальная видеокамера. На другом снимке Путин плывет в озере кролем, на этот раз он обходится без гидрокостюма, несмотря на низкую температуру воды.





На одной из фотографий Путин запечатлен с выловленной рыбой, в руках президента удочка, он одет в длинные рыбацкие сапоги, на заднем фоне гора. На некоторых снимках, кроме российского лидера, присутствует глава оборонного ведомства Сергей Шойгу : он в компании других чиновников стоит на плоту, когда президент готовится к погружению.

Путин сосредоточенно готовит маску, сидя в длинных ластах и гидрокостюме. Также президент с голым торсом демонстрирует пойманную рыбу. На другом снимке рыба побольше — примерно в половину длины человеческого тела, Путин стоит на плоту в брюках цвета хаки и солнцезащитных очках, сзади него лес и горы.

РИА Новости

Президент в панаме и солнцезащитных очках сидя на плоту куда-то указывает пальцем своим партнерам по отдыху, на нем и Шойгу можно разглядеть майки российских вооруженных сил: глава государства надел песчаного цвета с небольшим логотипом "Армия России", министр — цвета хаки со звездой и надписью "Армия".



Президент, как отметил Песков, имел возможность позагорать, поскольку воздух в тех местах, где побывал российский лидер, быстро прогревается. На некоторых снимках он сидит в раскладном кресле с голым торсом и в темных очках, а на других фото солнечные ванны он принимает вместе с Шойгу.

