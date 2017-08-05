Главные события у вас в почте
МИД Румынии охарактеризовал политику по отношению к России двумя словами
Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану заявил, что политика страны по отношению к России характеризуется "сдерживанием и диалогом". Об этом он сказал в интервью телеканалу Digi24.
"Отношения с Россией четко определены НАТО двумя словами: сдерживание и диалог. Сдерживание означает присутствие в восточной части Европейского континента, где, по крайней мере со стороны России, имеется очень серьезное скопление вооруженных сил и вооружений, пропорционального [соотношения сил], которое не создает впечатления опасности", - сказал Мелешкану, добавив, что такая политика применяется и Румынией.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о решении главы МИД Румынии не останавливаться в Москве.
Оставить комментарий