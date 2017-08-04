Путин два часа гонялся за щукой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время отдыха в Туве «гонялся за щукой» в течение двух часов. Об этом сообщает Life.

По словам Пескова, во время подводной охоты Путину «установили GoPro». Представитель Кремля пообещал в ближайшее время обнародовать кадры без редактуры.

Кроме того, пресс-секретарь рассказал, что глава государства успел порыбачить «в тайге на горных каскадах», покататься на квадроциклах и совершить пешие переходы.

В июне во время «Прямой линии» Путин рассказал, что самым большим уловом за всю его жизнь стала щука, пойманная в Туве. Позже Песков заявил, что президент выделит время на рыбалку перед рабочей поездкой в Дальневосточный федеральный округ.