Весельницкая назвала виновника скандала вокруг нее



Весельницкая уверена, что весь шум вокруг ее встречи с Дональдом Трампом-младшим организовал финансист из Великобритании, глава Hermitage Capital Уильям Браудер . Его цель — поднятым скандалом отвлечь внимание от собственных связей с предвыборным штабом бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон.

Американские СМИ сообщили о встрече сына Трампа с «адвокатом из Кремля» ради компромата на Хиллари Клинтон



Материалами расследования деятельности Браудера, которым занималась Весельницкая, она готова поделиться. Адвокат напомнила, что Браудер является величайшим технологом манипуляции средствами массовой информации. Сейчас он и его окружение собирают сведение о Весельницкой и ее семье.





Ранее адвокат заявила, что готова дать показания в сенате США

Дональд Трамп-младший встретился с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне прошлого года. По данным СМИ, он хотел получить компромат на конкурентку его отца на выборах президента Хиллари Клинтон. По словам Трампа, его заманили на встречу обманом. Весельницкая рассказала, что на самом деле у нее был компромат на другого человека.



Наталья Весельницкая хотела передать сыну американского президента Дональда Трампа информацию о руководителе фонда Hermitage Capital Management Уильяме Браудере.