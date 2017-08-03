МИД упрекнул США в примитивизме из-за высказываний Пенса

В российском МИД прокомментировали заявления вице-президента США Майка Пенса о том, что Москва дестабилизирует ситуацию на Балканах. На Смоленской площади констатировали, что Вашингтон "все глубже скатывается к примитивным штампам времен "холодной войны", которые полностью оторваны от реальности".

США скатываются в примитивным идеологизированным штампам времен "холодной войны", которые полностью оторваны от реальности. Об этом заявили в российском МИД, комментируя заявления вице-президент Майка Пенса в Подгорице о том, что Россия дестабилизирует ситуацию на Балканах.

"Навязывание балканским странам откровенно деструктивного выбора "или с Западом, или с Россией" неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте, дестабилизирует ситуацию в регионе и отдельных государствах. При этом активно проводится тезис о якобы безальтернативности вступления всей Юго-Восточной Европы в НАТО , "продавливаются" проекты, основанные на недобросовестной конкуренции и противоречащие экономической логике", - говорится в заявлении Департамента информации и печати ведомства.

В МИД напомнили, что именно США и их союзники в 1999 году нелегитимно применив силу в целях отторжения Косово от Сербии, нарушив международное право, что привело в созданию в Европе еще одного очага конфликта.

"Под жестким прессингом Вашингтона официальная Подгорица 5 июня 2017 года оформила членство Черногории в НАТО вопреки мнению большинства граждан этой страны. США вместе с Евросоюзом без стеснения проигнорировали волю избирателей Македонии, не позволив партии, победившей в этой стране на выборах 11 декабря 2016 года, сформировать правительство. Так кто же вмешивается во внутренние дела и применяет силу на Балканах – Москва или Вашингтон?" – подчеркнули на Смоленской площади.

МИД призвал Вашингтон прекратить "шельмование России и ее внешнеполитической линии, которая неизменно основывается на уважении к партнерам и готовности к совместной конструктивной работе, на взаимном учете интересов".

Накануне вице-президент США Майк Пенс на заседании Адриатической Хартии в Подгорице обвинил Россию в попытке дестабилизации западных Балкан и организации попытки государственного переворота в Черногории в 2016 году.