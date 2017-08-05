Додон попросил Москву воздержаться от санкций за Рогозина



Президент Молдавии Игорь Додон попросил Россию не вводить санкции в ответ на объявление вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook после встречи с российским политиком.

"Попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов", — Игорь Додон.



Он отметил, что решение правительства Молдавии направлено на «подрыв усилий президентов Молдавии и России по возвращению стратегического диалога и партнерства».



Рогозина объявили персоной нон грата на заседании правительства Молдавии в минувшую среду. Это вызвало критику в Москве.



Комментируя встречу с Рогозиным в Тегеране, Додон подчеркнул, что она была «очень хорошей и конструктивной».



"Рассчитываю на продолжение диалога с Дмитрием Олеговичем в качестве сопредседателя межправительственной комиссии и спецпредставителя президента РФ по Приднестровью", — Игорь Додон.





Додон заверил, что будет блокировать всеми возможными законными средствами любые попытки правящей Демократической партии саботировать и разрушать двухсторонние отношения Москвы и Кишенева.