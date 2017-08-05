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Опубликованы кадры подводной охоты Путина в Туве

Представлены кадры подводной охоты президента России Владимира Путина в Туве.
С 1 по 3 августа глава государства находился в Туве. Российский лидер побывал в тайге, порыбачил и опробовал подводную охоту, поймав щуку.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что камера GoPro, которая была установлена на маске для подводной рыбалки, сняла уникальные кадры подводной охоты Путина на щук.
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