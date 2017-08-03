«Единую Россию» обвиняют в подкупе избирателей

В московском отделении Компартии уверены, что столичная «Единая Россия» нарушила законодательство о выборах. Глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин отправил запрос председателю СК Александру Бастрыкину , председателю ЦИК Элле Памфиловой и главе Московской избирательной комиссии Валентину Горбунову с просьбой проверить законность действий московских единороссов.

Претензии коммунистов связаны с конкурсом, который решили объявить столичные единороссы. Информация о нем размещена на официальном сайте партии власти. Конкурс запущен 27 июня этого года и ставит целью вовлечение молодежи в городскую общественно-политическую жизнь. Всем жителям Москвы в возрасте от 18 до 30 лет предлагается снять и прислать по электронной почте видеоролик длительностью 45–60 секунд, где отображались бы «возможности городской среды для развития молодежи в сфере спорта, творчества и науки».

Подведение итогов пройдет в День города, 9 сентября. Авторам лучших работ обещаны «ультрасовременные» квадрокоптеры и камеры GoPro. Все призы описаны в положении о конкурсе. Коммунисты проверили стоимость призов с помощью сервиса «Яндекс.Маркет». По их данным, они доступны по ценам от 10,6 тыс. и до 43,9 тыс. рублей.

Коммунисты обращают внимание, что конкурс объявлен уже после решения о проведении муниципальных выборов в столице 10 сентября. Единороссы в них участвуют и выставили 1478 кандидатов, а вручать призы будут ровно перед выборами. Таким образом усматривается нарушение закона «Об основных гарантиях избирательных прав» и Избирательного кодекса Москвы в части, касающейся запрета подкупа избирателей.

Закон действительно запрещает кандидатам и избирательным объединениям при проведении предвыборной агитации вручать избирателям денежные средства, подарки и другие материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы.

В Избирательном кодексе Москвы поясняется, что материальные ценности запрещено вручать, кроме как за выполнение работ по гражданско-правовым договорам.

«Важно подчеркнуть, что новость о конкурсе уже получила более 260 репостов в социальных сетях», — подчеркивает Рашкин в своем запросе. Кроме того, его возмущает, что выдача призов придется на так называемый день тишины — сутки накануне выборов, когда запрещена любая агитация.

«Вручение призов, которое к тому же организатор конкурса планирует производить в торжественной обстановке, будет побуждать граждан голосовать за кандидатов от Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия», — говорится в запросе.

КПРФ требует проверить, не нарушает ли конкурс уголовное законодательство, в частности ч. 2 ст. 141 УК РФ, воспрепятствованием осуществления избирательных прав, соединенным с подкупом.

Кроме того, в запросе содержится просьба установить, не производились ли данные действия по поручению кандидатов в муниципальные депутаты.

«Получается, что, помимо использования со стороны ЕР административного ресурса и всех финансовых возможностей, организуется еще некий якобы городской конкурс, а день выдачи призов проходит еще непосредственно перед выборами», — объясняет политик. Депутатский запрос, по его словам, нужен для получения оперативного ответа от ЦИК и СК. При обращении в суд есть риск, что разбирательство затянется на всю кампанию.

В московском отделении «Единой России» «Газете.Ru» не смогли оперативно прокомментировать претензии коммунистов.

По мнению юриста движения «Голос» Станислава Рачинского, нарушение налицо. Хотя московская ЕР напрямую не участвует в выборах, в законе прописано, что нормы о подкупе касаются и избирательных объединений, выдвинувших кандидатов. «Таким образом, описанный конкурс должен, по всей видимости, рассматриваться как подкуп избирателей», — считает эксперт.

Рачинский сомневается в отмене регистрации кандидатов ЕР, даже если факт подкупа будет подтвержден официальными инстанциями. Законом такая санкция предусмотрена только для тех кандидатов и избирательных объединений, которые непосредственно участвуют в выборах. ЕР только выдвигает кандидатов, все кандидаты пройдут через многомандатные округа по мажоритарной системе. Сами кандидаты конкурс не организовывают.

«Поэтому в данном случае речь может идти лишь о пресечении незаконной деятельности и, возможно, применении административных санкций к организаторам аферы», — заключает Рачинский.

Исполнительный директор Фонда свободных выборов Роман Смирнов подкупа в действиях партии власти не видит, поскольку конкурс был объявлен хоть и после назначения выборов, но до выдвижения кандидатов. «Они никак не могли заниматься подкупом избирателей в момент объявления конкурса», — подчеркивает Смирнов. Юрист обращает внимание, что конкурс посвящен городской среде, а не партии и ее кандидатам. Если в день вручения призов партийцы не будут агитировать за себя и своих кандидатов, то доказать подкуп будет сложно.

Юрист говорит, что в ситуации есть «политический нюанс». Если случай получит широкую огласку и на него обратят внимание сверху, то в свете либерального курса последнего времени, который проводит Памфилова, единороссам могут велеть быть поскромнее. «Их могут попросить поумерить свой пыл и даже свернуть конкурс. Но я сильно в этом сомневаюсь», — заключает он.