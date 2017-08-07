Глава Тувы о рыбалке с Путиным: поваров не было, готовили сами



Президент РФ Владимир Путин и сопровождавшие его главы Тувы и Хакасии во время двухдневной остановки в Сибири готовили без спецобслуживания и поваров, в быту все было просто, рассказала РИА Новости пресс-секретарь главы Тувы Долаана Салчак.



Путин 3 и 4 августа посещал Дальний Восток, а по пути туда сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , Путин два часа " гонялся за щукой" в горном озере. Ранее кадры подводной рыбалки главы государства, снятые установленной на маске президента камерой Go Pro, появились в сети. Полная версия видеозаписи о путешествии Путина по Южной Сибири опубликована на сайте Кремля в понедельник в связи с большим интересом к событию. Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу , глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

" Владимир Владимирович один, без сопровождающих смело заплывал на самые глубокие места озера. Это держало в напряжении Шолбана Валерьевича и всех присутствующих. В быту все было просто — готовили также без спецсобслуживания, поваров не было" , — сказала Салчак.



На своей странице в соцсети " ВКонтакте" Кара-оол написал, что гордится тем, что глава государства получил здоровый тувинский загар и набрался энергии у природы.

