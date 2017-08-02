Российские потери в Сирии резко выросли

В 2017 году сорок российских военных погибли в Сирии, сообщает Reuters . Как отмечает агентство, данные о гибели этих людей были получены от их родных и близких, а также от официальных лиц в тех местах, где они жили.

При этом, по данным Reuters, официально Минобороны заявляло только о десяти погибших.

Среди 40 погибших якобы был 21 частный военный специалист и 17 военных. Статус еще двоих человек установить не удалось.

Таким образом, по подсчетам агентства, число погибших за семь месяцев этого года превосходит российские потери в Сирии за предыдущие 15 месяцев операции. По оценке Reuters, за это время погибли как минимум 36 россиян.

Количество военных потерь в мирное время официально является государственной тайной. Российские власти не раскрывают общее число потерь, но предают огласке информацию о некоторых случаях гибели военных, отмечает агентство. При этом, по информации Reuters, в итоге власти «тихо» признают часть необъявленных потерь: семьи погибших получают посмертные ордена, а местные власти называют их именами школы.

Ранее сообщалось, что с начала военной операции России в Сирии погибли 34 россиянина. Одно из последних сообщений о гибели там российского военного появилось 3 мая. Тогда на официальном сайте администрации Братска появилась информация, что в Сирии погиб 24-летний контрактник. В марте появлялись сообщения о гибели девяти граждан РФ в Сирии, однако официальной информации об их смерти тогда не поступало.