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Навальный с женой отправились отдыхать во Францию
Алексей Навальный в разгар собственной кампании по открытию региональных «штабов» вместе с супругой Юлией отправился на отдых во Францию. Навальные вылетели в Париж утром 28 июля из Шереметьево, сообщает Life.
Издание отмечает, что Навальный провел последний «живой» эфир 27 июля, а затем проявлял активность в соцсетях, ограничиваясь репостами и лайками, не объявляя публично о своем отъезде за границу.
В конце июля адвокат Шота Горгадзе заявил газете ВЗГЛЯД, что если Навальный собрал с людей деньги на предвыборную кампанию, которая даже вообще еще не началась по закону, то потенциально это можно рассматривать по статье о «мошенничестве в особо крупном размере».
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