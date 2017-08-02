Навальный с женой отправились отдыхать во Францию



Алексей Навальный в разгар собственной кампании по открытию региональных «штабов» вместе с супругой Юлией отправился на отдых во Францию. Навальные вылетели в Париж утром 28 июля из Шереметьево , сообщает Life.

Издание отмечает, что Навальный провел последний «живой» эфир 27 июля, а затем проявлял активность в соцсетях, ограничиваясь репостами и лайками, не объявляя публично о своем отъезде за границу.

