"Вице-президент выразил неизменную поддержку Черногории, нашего самого нового союзника по НАТО, и восхищение решимостью Черногории перед лицом российских попыток увести Черногорию в сторону от евроатлантического пути", — говорится в сообщении.





В Белом доме уточнили, что во вторник Пенс пообщался за рабочим ужином с президентом Черногории Филипом Вуяновичем и премьер-министром страны Душко Марковичем.

В среду вице-президент США примет участие в саммите стран Адриатической хартии, организованном Черногорией и Македонией, в котором примут участие государства Западных Балкан.



В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. В стране проходили акции протеста.





Комментируя вступление Черногории в НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям и антироссийской политике ей навязали и членство в НАТО.