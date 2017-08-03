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Путин определился с судьбой Ленина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент России Владимир Путин пообещал оставить Владимира Ленина в мавзолее на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление политик сделал в ходе всероссийского молодежного форума «Территория смыслов». По словам Зюганова, однажды вопрос перезахоронения встал на совещании у президента. Тогда лидер КПРФ отметил, что у стен Кремля хоронили людей с древних времен, в соборах Кремля покоятся останки «державных государей и членов их семей». Политик напомнил, что для перезахоронения необходимо согласие родственников. По его словам, члены семей военачальников Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и Александра Василевского, погребенных у кремлевской стены, также выступили против их перезахоронения.
«Надо отдать должное, Путин сказал: «Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет», - подчеркнул Зюганов.
В апреле депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР разработали законопроект о юридическом механизме захоронения останков Ленина. Документ представляет собой поправки в закон «О погребении». Парламентарии предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Депутаты отметили, что сейчас нет юридических оснований для перезахоронения Ленина, и разработанный ими документ может изменить эту ситуацию. Позже некоторые парламентарии отозвали свои подписи под этим документом.
Зюганов назвал инициативу «крупнейшей» провокацией против государственности и «выпадом» против призывов Путина сплотить общество на фоне санкций.
«Левада-Центр» проводил опрос, согласно которому более половины россиян считают, что тело Ленина необходимо захоронить. По мнению 32 процентов опрошенных, его могила должна располагаться у кремлевской стены, еще 26 процентов респондентов поддерживают захоронение Ленина на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Тело Ленина покоится в Мавзолее на Красной площади с 1924 года.
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