Путин определился с судьбой Ленина

Константина Рокоссовского и Такое заявление политик сделал в ходе всероссийского молодежного форума «Территория смыслов». По словам Зюганова, однажды вопрос перезахоронения встал на совещании у президента. Тогда лидер КПРФ отметил, что у стен Кремля хоронили людей с древних времен, в соборах Кремля покоятся останки «державных государей и членов их семей». Политик напомнил, что для перезахоронения необходимо согласие родственников. По его словам, члены семей военачальников Георгия Жукова Александра Василевского , погребенных у кремлевской стены, также выступили против их перезахоронения.

«Надо отдать должное, Путин сказал: «Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет», - подчеркнул Зюганов.

В апреле депутаты Госдумы от «Единой России» ЛДПР разработали законопроект о юридическом механизме захоронения останков Ленина. Документ представляет собой поправки в закон «О погребении». Парламентарии предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Депутаты отметили, что сейчас нет юридических оснований для перезахоронения Ленина, и разработанный ими документ может изменить эту ситуацию. Позже некоторые парламентарии отозвали свои подписи под этим документом.

Зюганов назвал инициативу «крупнейшей» провокацией против государственности и «выпадом» против призывов Путина сплотить общество на фоне санкций.