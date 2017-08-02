Декорации в Сочинском нацпарке оказались временными



Публикация “Ъ” о назначении племянницы вице-премьера Дмитрия Рогозина директором Сочинского национального парка получила продолжение. Минприроды заявило, что в отношении бывшего главы нацпарка Николая Пеньковского ведется ведомственная проверка, а Дарья Филиппова будет временно руководить администрацией парка до окончания проверки и после уступит место сотруднику министерства. Источники “Ъ” говорят, что назначение родственницы вице-премьера было инициировано не господином Рогозиным, а самим Минприроды — ведомство таким образом якобы пыталось добиться отставки господина Пеньковского. Экс-директор парка считает, что Минприроды «натворило глупость, а теперь пытается оправдаться».



Информация о назначении директором Сочинского нацпарка Дарьи Филипповой — журналиста и декоратора по образованию — вызвала широкий резонанс. В соцсетях решение Минприроды посчитали проявлением кумовства, поскольку госпожа Филиппова приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину (см. “Ъ” от 1 августа). Предыдущий директор Николай Пеньковский заявлял “Ъ”, что министр Сергей Донской якобы говорил ему о согласовании назначения Дарьи Филипповой с Дмитрием Рогозиным. Экологи предположили, что смена руководства может повлечь за собой строительство горнолыжных курортов на заповедных территориях.

Дмитрий Рогозин, как сообщил собеседник в его аппарате, ознакомился с публикацией “Ъ” и заявлениями господина Пеньковского о том, что нового директора назначили из-за родственных связей с вице-премьером, после чего потребовал разъяснений у руководства Минприроды. В ведомстве чиновнику ответили, что слова господина Пеньковского «не соответствуют действительности».



Высокопоставленный источник в аппарате правительства подтвердил “Ъ”, что Дарья Филиппова действительно является дочерью старшей сестры вице-премьера, но уточнил, что назначение Дарьи Филипповой было произведено по инициативе Минприроды. Ведомство якобы давно было недовольно работой Николая Пеньковского, но добровольно уходить с должности тот не хотел. Более того, за годы работы в нацпарке он сумел заручиться серьезной поддержкой краснодарских силовиков, игнорировать которых Минприроды не могло. Тогда в ведомстве решили отдать должность директора нацпарка родственнику какого-нибудь высокопоставленного чиновника, считает собеседник “Ъ”, это должно было показать всем сторонам, что вопрос об отстранении Николая Пеньковского согласован на самом высоком уровне и вмешиваться в процесс не стоит. Впрочем, несколько чиновников утверждают, что госпожа Филиппова изначально рассматривалась ведомством как временный директор: она должна была подготовить администрацию для комплексной проверки хозяйственной деятельности Николая Пеньковского.





Минприроды не ответило ни на один из заранее присланных вопросов “Ъ”. Однако после выхода публикации заместитель главы Минприроды Мурад Керимов заявил, что «временно назначенная администрация выполняет функции кризисного управляющего» в ходе внутренней проверки. «К сожалению, мы вынуждены констатировать нарушения, выявленные Счетной палатой РФ , в том числе признаки нецелевого расходования бюджетных средств»,— сказал он. В случае обнаружения противоправных фактов сотрудники Минприроды направят материалы в правоохранительные органы для проведения уже доследственной проверки. В ближайшее время ведомство назначит постоянного директора нацпарка: по данным “Ъ”, им станет один из высокопоставленных чиновников Минприроды. Дарья Филиппова, в свою очередь, уйдет в декрет. На вопросы о том, как именно госпожа Филиппова оказалась связана с Минприроды и почему она всего лишь месяц проработала в крымском управлении ведомства, чиновники ответить не смогли.

Николай Пеньковский заявил “Ъ”, что готов отвечать за все свои действия на посту директора, хотя и допустил, что «нарушения можно найти на любом производстве». «Но если вы всерьез хотите проверить работу заповедника, то пришлите комиссию из специалистов, пришлите следователей,— говорит он.— Зачем вы присылаете человека, который не имеет никакого отношения к охране природы, который никогда не работал в нацпарках и заповедниках?» «Министерство натворило какую-то глупость, добилось скандала, а теперь пытается оправдаться»,— предположил он.