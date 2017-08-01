Украинского летчика-героя пригласили в Россию после травли на родине

МИД РФ пригласил в гости украинского пилота Александра Акопова , посадившего самолет в бурю, а затем подвергшегося нападкам в соцсетях из-за симпатий к России. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Александр, то, что Вы совершили, - вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте - всегда Вам рады», - отметили в МИД.

Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов 27 июля во время грозы почти вслепую посадил аварийный лайнер в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. За несколько минут пилоты перестали видеть небо - лобовое стекло потрескалось из-за града. На борту самолета находился 121 пассажир и шесть членов экипажа. Сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко лично позвонил пилоту и поблагодарил за его поступок. Акопова наградили орденом Мужества.

После того, как история Акопова получила известность, его страницей в Facebook заинтересовались украинцы. Они выяснили, что он родом из Донецка, несколько лет назад работал в разорившейся компании «Донбассаэро», на аватарке у него – глава МИД РФ Сергей Лавров , а в друзьях –ополченцы ДНР.

Националисты начали писать летчику, что он не герой, а просто «спасал свою ****». Они заявили, что «профессионализм многих людей выше их моральных качеств». Также интернет-пользователи посоветовали украинским властям «присматриваться» перед тем, как наградить кого-либо орденом, чтобы потом не отбирать. Сейчас страница Акопова закрыта, он запретил оставлять комментарии к его постам.