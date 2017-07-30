

Старший научный сотрудник Феодосийской картинной галереи им И. Айвазовского Ольга Гутман в беседе с RT прокомментировала призыв президента Украины Петра Порошенко по случаю 200-летия художника Ивана Айвазовского чтить украинское наследие. Она напомнила, что маринист родился и жил в Феодосии, которая тогда принадлежала Российской империи. Кроме того, он получил художественное образование в Санкт-Петербурге.

«Некоторое время тому назад, когда вышел новый учебник истории искусств Украины, то там и (Владимир. — RT) Боровиковский значился украинским художником, (Василий. — RT) Тропинин и так далее. В момент, когда Крым принадлежал Украине, Айвазовский тоже стал украинским художником. Но, конечно, Айвазовский учился в Петербургской академии художеств и воспитывался в традициях русской живописной школы. Считаю абсолютно правильным называть его русским», — сказала она.



Ранее президент Украины Пётр Порошенко в Facebook по случаю 200-летия со дня рождения художника Ивана Айвазовского призвал чтить украинское наследие, сопроводив пост хэштегом #GloryToUkraine («Слава Украине». — RT).



Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.