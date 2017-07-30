WE: Трамп обвинил РФ в попытках его дискредитировать

Американский президент заявил, что Россия могла действовать против него во время предвыборной кампании 2016 года, пишет The Washington Examiner. К такому выводу Дональда Трампа натолкнула информация о том, что фирма, собиравшая на него компромат, якобы была нанята российским правительством для борьбы с американскими санкциями, поясняет издание.

Дональд Трамп обвинил Москву в попытках скомпрометировать его президентскую кампанию. По словам американского лидера, его предвыборная программа доказывает, что он не мог действовать «в сговоре» с Кремлём, пишет The Washington Examiner.

«Иными словами, Россия была против Трампа на выборах 2016-го. Почему бы и нет? Я хочу, чтобы у нас была сильная армия и низкие цены на нефть. Охота на ведьм!» - написал глава Белого дома в Twitter. Он снабдил твит ссылкой на статью Fox News , в которой утверждалось, что фирма, стоящая за созданием сомнительного досье с компроматом на Трампа, имеет «российские связи».

Как отмечает издание, заявление Трампа идёт вразрез с мнением, преобладающим среди критиков американского президента, что «русские пытались дискредитировать кампанию Хиллари Клинтон , а не его собственную». В настоящий момент ведётся несколько параллельных расследований о «российском вмешательстве» и о возможных контактах Москвы с предвыборным штабом республиканца.

В статье, на которую ссылается Трамп, говорится, что собиравшая на него компромат компания Fusion GPS также работала «в интересах российского правительства», борясь с американскими санкциями. Об этом на заседании юридического комитета сената поведал глава компании Hermitage Capital Уильям Браудер

Во время президентской гонки в США Fusion GPS поручила составить досье на Трампа бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу , напоминает издание. По словам Браудера, эта фирма также начала «грязную кампанию» против него в попытке снять с России американские санкции.

Накануне администрация Трампа выступила с критикой компрометирующего документа. По мнению пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, информация о том, что «русские платили» Fusion GPS, «ещё больше дискредитирует это фальшивое досье, ставшее источником огромного количества сфабрикованных новостей и конспирологических теорий».