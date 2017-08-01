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МИД: сотрудники посольства США должны покинуть дачу в Серебряном Бору к 12:00 мск
Cотрудники посольства США должны покинуть дачу в Серебряном Бору в Москве и склад к 12:00 мск во вторник, 1 августа. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, информирует ТАСС.
По словам дипломата, отклонение от установленного срока может создать новые проблемы.
Ранее стало известно, что автомобили посольства США покинули дачу в Серебряном Бору в Москве.
МИД России приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном Бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице — в ответ на принимаемые в Соединённых Штатах антироссийские санкции.
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