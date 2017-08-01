МИД: сотрудники посольства США должны покинуть дачу в Серебряном Бору к 12:00 мск



Cотрудники посольства США должны покинуть дачу в Серебряном Бору в Москве и склад к 12:00 мск во вторник, 1 августа. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков , информирует ТАСС

По словам дипломата, отклонение от установленного срока может создать новые проблемы.



Ранее стало известно, что автомобили посольства США покинули дачу в Серебряном Бору в Москве.