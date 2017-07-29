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Тиллерсон: РФ и КНР особо ответственны за растущую напряженность вокруг КНДР
ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Россия и Китай дают КНДР экономические возможности для разработки ядерного оружия и ракет, поэтому они в особенности несут ответственность за растущую напряженность вокруг КНДР. Соответствующее заявление распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента США.
"Китай и Россия являются главной движущей силой ракетной и ядерной программы Северной Кореи с экономической точки зрения, поэтому они несут уникальную и особую ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", - утверждает глава ведомства Рекс Тиллерсон.
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