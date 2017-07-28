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Из России выдворят 700 американских дипломатов
Россия вышлет 700 американских дипломатов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.
«Американская сторона была заранее предупреждена обо всех подготовленных мерах, это касается и ограничений, наложенных на недвижимость, и уравнение числа дипломатических сотрудников. Вашингтон обо этом знал, но предпочел допустить развитие события по этому сценарию, хоть мог предотвратить его», - заявил собеседник издания.
Ранее ряд СМИ называли другое число американских дипломатов, вынужденных покинуть Россию. Сообщалось о 200-300 представителях дипмиссии. В конце 2016 года США расширили пакет антироссийских санкций под предлогом «вмешательства Москвы в выборы президента». Администрация бывшего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на дипломатические дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне. В Кремле все обвинения отрицают.
28 июля 2017 года Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Американские дипломаты обязаны покинуть Россию до 1 сентября 2017 года. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам будет закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и на склады на Дорожной улице.
28 июля 2017 года Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Американские дипломаты обязаны покинуть Россию до 1 сентября 2017 года. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам будет закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и на склады на Дорожной улице.
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