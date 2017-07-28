Из России выдворят 700 американских дипломатов

Россия вышлет 700 американских дипломатов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.



«Американская сторона была заранее предупреждена обо всех подготовленных мерах, это касается и ограничений, наложенных на недвижимость, и уравнение числа дипломатических сотрудников. Вашингтон обо этом знал, но предпочел допустить развитие события по этому сценарию, хоть мог предотвратить его», - заявил собеседник издания.

