Лавров поговорил с Тиллерсоном об ответных мерах России



Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном объяснил, что решение уравнять количество дипломатов двух стран вызвано «целой серией враждебных шагов Вашингтона». «Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств, а также закрыть доступ на два объекта посольства США вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона», - сообщается на сайте МИД.

Среди «враждебных актов» Лавров указал на «незаконные санкции, клеветнические обвинения, массовую высылку дипломатов и экспроприацию дипломатической собственности».



Лавров также подчеркнул, что Россия сделала все для выправления отношений, вела себя сдержанно в ответ на провокации со стороны США, однако время показало, что политика Вашингтона «оказалась в руках русофобских сил», которые подтолкнули Белый дом на путь конфронтации.



«Принятые нами ограниченные и абсолютно адекватные меры - это не ответ по принципу «око за око», а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов», - отмечается в сообщении МИД. Ведомство указывает, что сделано это с расчетом на то, что в США задумаются «о пагубных последствиях своей линии».



Кроме того, в разговоре с Тиллерсоном Лавров подтвердил готовность России «к нормализации двусторонних отношений с США», но только на основе «равноправия, взаимного уважения и выстраивания баланса интересов».



В пятницу МИД выступило с заявлением, в котором сообщается, что приостановлено использование США складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору, а также предложено до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников в США, то есть, до 455 человек. В то же время нет каких-либо требований по конкретным именам выдворяемых дипломатов.