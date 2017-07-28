В Румынии назвали причину закрытия воздушного пространства для самолёта с Рогозиным

«Регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва — Кишинёв было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту «санкционной персоны», — сообщили в компании-перевозчике.

Отмечается, что на борту самолёта находятся 165 пассажиров, экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Минска. В настоящее время авиакомпания делает всё возможное, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Кишинёв.

Ранее сообщалось, что Румыния не пропустила через своё воздушное пространство летевший из Москвы в Кишинёв самолёт с Рогозиным на борту.

Вице-премьер назвал данный шаг румынских властей демаршем и призвал их ждать ответа на отказ пропустить самолёт.