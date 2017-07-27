В Белом доме намерены утвердить санкции против России, когда законопроект по ним будет готов

Администрация президента США Дональда Трампа готова поддержать санкции против Ирана, России и Северной Кореи, когда будет готов итоговый документ от конгресса. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мы поддерживаем сильные санкции против этих стран, как я и говорила ранее. Но пока рано об этом рассуждать, мы ждём итогового документа, чтобы приступить к его внедрению», — цитирует РИА Новости Сандерс.

Ранее сообщалось, что в Белом доме ожидают доработки законопроекта об ужесточении санкций в отношении России.

26 июля палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла законопроект об ужесточении санкций, направленных против России, Ирана и Северной Кореи.