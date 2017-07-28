Рогозин прокомментировал запрет российским артистам въезжать в Молдавию

«Сборище скандалистов. Ну как их назвать? Кого испугались? Артистов! Вот ведь какая угроза евроинтеграции! Очень некрасивая история, позорная», — указал Рогозин.

Ранее в четверг президент Молдавии Игорь Додон возмутился задержанием российских артистов и назвал случившееся «очередной провокацией». Додон принес извинения гостям республики и пообещал, что инициирует разбирательство по поводу произошедшего.

27 июля Рогозин сообщил, что российские артисты Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и Владимир Гасоян, прибывшие в Молдавию для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции на Днестре, были задержаны. Рогозин подчеркнул, что дал распоряжение российскому посольству «немедленно вмешаться в разрешение ситуации». Молдавская сторона указала, что россияне будут отправлены обратно ближайшим рейсом.