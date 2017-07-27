Итальянский посол обосновал воссоединение Крыма с Россией

Крымский референдум о воссоединении с Россией был голосованием за независимость, считает посол Италии в Москве Чезаре Рагальини. Такое мнение дипломат высказал в интервью газете Corriere della Sera

Беседовавший с ним журналист назвал вхождение Крыма в состав России аннексией и нарушением международного права. «Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе», — парировал Рагальини.

«Никто не отрицает право суверенного государства присоединиться к международной организации, но нет никаких сомнений в том, что переговоры ЕС с Украиной [об ассоциации] имели сильные политические мотивы: это была явная попытка вывести Киев из-под исторического влияния России. Если это было целью, то ЕС не удалось этого сделать», — сказал посол. По его словам, Евросоюз не должен был недооценивать экономические и исторические связи между Москвой и Киевом.

Он также добавил, что санкции, введенные против России после воссоединения с Крымом, вряд ли заставят Москву изменить свою позицию по украинскому вопросу.

Corriere della Sera отмечает, что Рагальини, назначенный на должность посла в России в 2013-м, в конце этого года покинет свой пост. Комментариев от итальянского МИД по поводу его высказываний пока не поступало.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.