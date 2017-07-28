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МИД Украины прокомментировал слова посла Италии о Крыме
Украинский МИД раскритиковал слова посла Италии в России Чезаре Рагальини, который назвал законным референдум о присоединении Крыма к России. Об этом сообщает издание "Новое время".
Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что заявления посла не соответствуют позиции Рима.
"Рагальини подчеркнул, что "Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе", забывая о том, что Крым - не суверенное государство, а часть территории Украины", - сказал дипломат.
Перелыгин добавил, что подобные высказывания Рагальини вредят отношениям Украины и Италии.
Ранее СМИ сообщали, что возвращение Крыма и санкции против России впишут в школьную программу.
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