Путин объяснил ответ Москвы на санкции США

Президент Владимир Путин рассказал, почему Россия выбрала именно такие контрмеры по отношению к США и объяснил, будут ли другие шаги. Об этом он заявил ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву . Ситуация поменяется к лучшему не скоро, полагает он.

На вопрос, какие дальнейшие возможности ответа есть у нашей страны, глава государства пояснил, что набор большой. А говоря о том, почему такие меры были приняты именно сейчас, пояснил: "Американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией".

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется, - продолжил президент. - Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро". "Я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих Соединенных Штатов. Но мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем", - подчеркнул он.

"Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно", - уверен Владимир Путин. "Потому что тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников - работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", - добавил он.

На вопрос, какие дальнейшие возможности ответа есть у нашей страны, глава государства пояснил, что набор большой. А говоря о том, почему такие меры были приняты именно сейчас, пояснил: "Американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией".

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется, - продолжил президент. - Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро". "Я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих Соединенных Штатов. Но мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем", - подчеркнул он.

"Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно", - уверен Владимир Путин. "Потому что тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников - работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", - добавил он.

"У нас есть и такая тема, как борьба с незаконной миграцией, с преступностью, в широком смысле этого слова организованной. У нас, наконец, вопросы кибербезопасности", - заметил Путин.

"Мы, я уже говорил об этом, предлагали неоднократно американской стороне наладить взаимодействие друг с другом с целью обеспечить свои интересы - и наши, и американские, - напомнил глава государства. - И вообще во всем мире поставить под контроль подобного рода такую негативную деятельность, как киберпреступность".

"Вместо того чтобы начать конструктивно работать, мы только слышим беспочвенные обвинения о вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов", - констатировал Путин.

"Но у нас есть и другие сферы, даже в той же экономике, - продолжил президент. - Например, в сфере энергетики. Наши компании сотрудничают, кстати, давно, и имеют очень хорошие перспективы развития отношений. У нас в сфере авиации, в сфере освоения космоса есть хорошая работа в большом достаточно объеме и те же самые хорошие перспективы. Я не говорю о пусках американских ракет, которые осуществляются на наших двигателях, не говорю о международной космической программе". Есть хорошие планы по работе в дальнем космосе. "Например, и наши, и американские ученые с интересом рассматривают возможность совместной работы по исследованию Венеры", - рассказал Путин.

"Дело даже не только в бизнесе - дело в многоплановом сотрудничестве по очень многим направлениям, - объяснил российский лидер. - И у нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы деятельности нашей совместной, которые будут чувствительны для американской стороны". "Но я думаю, что этого делать не нужно, - заявил Путин. - Это будет вредить и развитию международных отношений. И вредить не только российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб".

"Можно себе представить теоретически, что когда-то может наступить момент, когда ущерб от попыток давления на Россию будет сопоставим с теми негативными последствиями, которые связаны с определенными ограничениями нашего сотрудничества. Ну, если такой момент когда-то настанет, то мы можем рассмотреть и другие варианты ответов. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Я на сегодняшний день против", - заключил глава государства.